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Алые перья стрел

                                    Повесть    
                                                 Памяти  нашего отца - очень                                           мирного человека, у   которого                                           учились будущие снайперы.        Афишная тумба  похожа была  на  макет  крепостной башни:  круглая,  с остроконечной крышей и  коротким шпилем,  на конце которого сидел шарик. Чуть покосившись,  она стояла на заросшем лопухами перекрестке. С давних времен.    Сделали тумбу,  видимо,  фанеры -  на каркасе досок. А потом на фанеру стали клеить афиши.   Клеили постоянно,  а  обдирали редко,  и  за долгие  годы  тумба  покрылась крепкой броней    бумаги  и  клейстера. Митька, однако, надеялся, что его стрела пробьет этот панцирь.    На   плече  Митька  нес  лук.    Длинный  легкий  лук,   сделанный  расщепленной лыжной палки.   Палка была бамбуковая,  пустая,  и в желобок Митька вложил узкую стальную полоску -  для пущей силы и упругости.   Лук бил  на  сто  шагов,  а  легкие  тростниковые стрелы  забрасывал  вообще невестно куда.   Но  сейчас  Митька взял  только одну  тяжелую стрелу с наконечником пустой винтовочной пули.    На  перекрестке было солнечно и  пусто.   В  заросшем газоне за нким деревянным штакетником усердно  трещали  кузнечики.   Штакетник  подходил вплотную к  тумбе  -  будто крепостной частокол к  башне.   Митька шагнул через него в траву и остановился перед коричневой афишей.    На  афише нарисованы были остроконечные дома и  маленькие марширующие фашисты. Все - коричневой краской. А на этом фоне выделялись две главные фигуры:  крючконосая тетка в длинном черном платье со стеклышком в глазу (стеклышко называлось "монокль") и  мальчишка в таком же,  как у Митьки, матросском костюме,  только не в белом парусиновом,  а голубом.   Тетка - баронесса -  выглядела рассерженной. А мальчишка хитро смотрел в сторону и прятал за спиной смеющуюся куколку с красной звездой на шапке. Это был немецкий пионер Карл Бруннер.    Пьеса так и называлась - "Приключения Карла Бруннера".    Митька  два  раза  ходил  на  этот  спектакль  в  летний  театр  сада "Спартак".   И  не он один,  а  почти все ребята его класса.   Взрослым спектакль не так сильно нравился. Они говорили, что артисты эти будто бы не настоящие, а какого-то клуба.    Ну и что?  Пьеса все равно была совершенно правильная! Митька мог это полностью доказать,  потому что он и книжку про Карла Бруннера читал.   А то,  что артисты ненастоящие,  так это даже лучше.   У настоящих артистов мальчишек играют женщины,  а  на это просто смешно смотреть.   В  прошлом году  Митька  был  в  городском театре  на  постановке "Приключения Тома Сойера",  и этого Тома там ображала толстоногая тетя в штанах, похожих на футбольные трусы,  и  с длинными волосами,  кое-как заправленными под мальчишечий парик.    А  Карла Бруннера играл настоящий мальчик,  такой же,  как Митька!  И правильно.   Разве  какая-нибудь  тетенька сумела бы  трахнуть штурмовика головой в пузо или свистеть в четыре пальца?  А как этот мальчишка пел в конце пьесы знаменитую песню "Бандьера росса"!  Два  раза Митька был  на спектакле, и оба раза весь зал подхватывал песню.    А баронесса - настоящая змея! Ну ладно. . .    Митька резко повернулся и пошел по высокой шелестящей траве,  отмеряя дистанцию. Кузнечики зелеными брызгами кинулись в стороны.    Митька отмерил тридцать шагов.   Он  не сокращал их.   Все по-честному, раз  он  сам  поспорил,  что засадит стрелу в  башку баронессе с  такого расстояния. С Виталькой Логиновым поспорил. Виталька мог бы и проверить, но  не  стал,  потому  что  Митька  поклялся  "Алыми  перьями",  что  не сжульничает.    А промазать Митька не боялся. Он оглянулся еще раз (нет ли поблости прохожих?), наложил на лук стрелу и медленно потянул тетиву к губам.    Только те,  кто стрелял хорошего лука,  знают эту упругую радость, когда в руках тугая сила и ты уверен в метком выстреле.    Ш-ших!  Тетива больно ударила по  запястью (надо бы  сделать щиток на руку,  да все некогда).   Стрела как бы растаяла,  и  тут же донесся стук наконечника.    Вот это да!  На  такую удачу Митька и  не надеялся:  стрела торчала в монокле баронессы.

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