Артист Федор Грай

Сельский кузнец Федор Грай играл в драмкружке "про" людей.

Когда он выходил на клубную сцену, он заметно бледнел и говорил так тихо, что даже первые ряды плохо слышали. От напряжения у него под рубашкой вспухали тугие бугры мышц. Прежде чем сказать реплику, он долго смотрел на партнера, и была в этом взгляде такая неподдельная вера в происходя, что зрители смеялись, а иногда даже хлопали ему

Руководитель драмкружка, суетливый малый с конопа неинтересным лицом, на репетициях кричал на Федора, произносил всякие ехидные слова -- заставлял говорить громче. Федор тяжело переносил этот крик, много думал над ролью. . . А когда выходил на сцену, все повторялось: Федор говорил негромко и смотрел на партнеров исподлобья. Ре за кулисами кусал губы и громко шептал:

-- Верстак. . . Наковальня. . .

Когда Федор, отыграв свое, уходил со сцены, режиссер набрасывался на него и шипел, как разгневанный гусак:

-- Где у тебя язык? Ну-ка покажи язык!. . Ведь он же у тебя. . .

Федор слушал и смотрел в сторону. Он не любил этого вьюна, но считал, что понимает в искусстве меньше его. . . И терпел. Только один раз он вышел из себя.

-- Где у тебя язык?. . -- накинулся, по обыкновению, ре.

Федор взял его за грудь и так встряхнул, что у того глаза на лоб полезли.

-- Больше не ори на меня, -- негромко сказал Федор и отпустил режиссера.

Бледный руководитель не сразу обрел дар речи.

-- Во-первых, я не ору, -- сказал он, заикаясь. -- Во-вто, если не нравится здесь, можешь уходить. Тоже мне. . . герой-любовник.

-- Еще вякни раз. -- Федор смотрел на руководителя, как на партнера по сцене.

Тот не выдержал этого взгляда, пожал плечами и ушел. Больше он не кричал на Федора.

-- А погромче, чуть погромче нельзя? -- просил он на ре и

смотрел на кузнеца с почтительным удивлением и интересом.

Федор старался говорить громче.

Отец Федора, Емельян Спиридоныч, один раз пришел в клуб посмотреть сына. Посмотрел и ушел, никому не сказав ни слова. А дома во время ужина ласково взглянул на сына и сказал:

-- Хорошо играешь.

Федор слегка покраснел.

-- Пьес хороших нету. . .

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