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Бегство рогатых викингов

    Про викингов рассказал мне Сережка Волошин, рассудительный и  спокойный
    человек  двенадцати лет.   Я жил тогда  в подмосковном городке, и Сережка был моим соседом.      Улица наша называлась  Крепостная. Дело  в  том, что  в давние времена, когда по полям шастали  орды  кочевников, здесь стояла  крепость. Небольшая, деревянная,  с  бревенчатыми  восьмиугольными  башнями. Потом  она  сгорела. Остался только земляной вал да овраг, который раньше был крепостным рвом. Да еще название улицы напоминало о старине.      Вал густо порос одуванчиками. В овраге  росла крапива, булькал ручеек и жили стрекозы и лягушки. На Крепостной улице жили мальчишки.      Конечно,  были  там  и  взрослые, но  речь  главным  образом  пойдет  о мальчишках.      Улица была широкая, но тихая. Машины по ней  не ходили, потому  что она упиралась в овраг.   Дорога заросла, и даже сквозь узкий  асфальтовый тротуар пробивались лопухи. Домики прятались в палисадниках с сиренью.      Сами понимаете, что такая улица -- рай для футболистов.      Сережка  возвращался  поздно  вечером и  на  кухне,  сдержанно  кряхтя, начинал заклеивать пластырем ссадины на ногах.      -- Ну и побоища у вас, --  сказал я однажды. -- Каждый раз с отметинами приходишь.      Сережка, вытянув шею, пытался облать осаженный локоть.      -- Подумаешь. . .   побоища, --  ответил  он. --  Какие это. . .   побоища. . . Чушь. . . Вот в прошлом году. . .      И, лнув, наконец, локоть, поведал эту историю.          В  конце  июня  их  осталось пятеро. Почти все "овражники" -- ребята  с этого  конца -- разъехались кто  куда: в  лагерь, к бабушкам, на юг,  а один даже в тайгу с отцом-геологом.      А компании Тольки Самохина никто не разъехался. Или сговорились, или случайно  так получилось, но их  как  было, так и осталось  шестнадцать,  не считая всякой мелкоты.      У  Сережки  и его  друзей  никогда  не  было прочного  мира с Толькиной компанией.   Кто  тут  виноват,  сказать  нелегко.   Однако все отмечали,  что Самохин  --  человек въедливый и зловредный. Он ко всем придирался и никогда ничего  не  прощал.   Сережке  он,  видно,  не  мог  простить,  что  тот   не подчиняется. Не  считает его, Тольку,  за командира в здешних местах, а  сам имеет "армию". Правда, Сережкина армия была не такая большая и воинственная, но пока она была в сборе, могла постоять за  себя. И вдруг  неприятность  -- разъехались!          Те, кто остался, жили в одном дворе.

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