Бегство рогатых викингов

Про викингов рассказал мне Сережка Волошин, рассудительный и спокойный

человек двенадцати лет. Я жил тогда в подмосковном городке, и Сережка был моим соседом. Улица наша называлась Крепостная. Дело в том, что в давние времена, когда по полям шастали орды кочевников, здесь стояла крепость. Небольшая, деревянная, с бревенчатыми восьмиугольными башнями. Потом она сгорела. Остался только земляной вал да овраг, который раньше был крепостным рвом. Да еще название улицы напоминало о старине. Вал густо порос одуванчиками. В овраге росла крапива, булькал ручеек и жили стрекозы и лягушки. На Крепостной улице жили мальчишки. Конечно, были там и взрослые, но речь главным образом пойдет о мальчишках. Улица была широкая, но тихая. Машины по ней не ходили, потому что она упиралась в овраг. Дорога заросла, и даже сквозь узкий асфальтовый тротуар пробивались лопухи. Домики прятались в палисадниках с сиренью. Сами понимаете, что такая улица -- рай для футболистов. Сережка возвращался поздно вечером и на кухне, сдержанно кряхтя, начинал заклеивать пластырем ссадины на ногах. -- Ну и побоища у вас, -- сказал я однажды. -- Каждый раз с отметинами приходишь. Сережка, вытянув шею, пытался облать осаженный локоть. -- Подумаешь. . . побоища, -- ответил он. -- Какие это. . . побоища. . . Чушь. . . Вот в прошлом году. . . И, лнув, наконец, локоть, поведал эту историю. В конце июня их осталось пятеро. Почти все "овражники" -- ребята с этого конца -- разъехались кто куда: в лагерь, к бабушкам, на юг, а один даже в тайгу с отцом-геологом. А компании Тольки Самохина никто не разъехался. Или сговорились, или случайно так получилось, но их как было, так и осталось шестнадцать, не считая всякой мелкоты. У Сережки и его друзей никогда не было прочного мира с Толькиной компанией. Кто тут виноват, сказать нелегко. Однако все отмечали, что Самохин -- человек въедливый и зловредный. Он ко всем придирался и никогда ничего не прощал. Сережке он, видно, не мог простить, что тот не подчиняется. Не считает его, Тольку, за командира в здешних местах, а сам имеет "армию". Правда, Сережкина армия была не такая большая и воинственная, но пока она была в сборе, могла постоять за себя. И вдруг неприятность -- разъехались! Те, кто остался, жили в одном дворе.

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