Белый шарик Матроса Вильсона

Пролог. В ГЛУБИНЕ ВЕЛИКОГО КРИСТАЛЛА Белый шарик не знал, когда и как он появился на свет. Ему казалось, что он существовал всегда… Впрочем, нет. Понятие “всегда” ему тоже было незнакомо, потому что он еще не ведал, что такое Время. Он висел в пустоте, и единственным его чувством, единственным проблеском сознания было: “Я есть”. Но пришел час, и ощущение чего-то постороннего коснулось его щекочуще и беспокойно (позднее Шарик узнал, что это был импульс Большого Белого шара). В ответ Белый шарик непровольно ощетинился лучами мгновенных импульсов. Так насекомое, очнувшееся в темной коробочке, усами и лапками щупает картонные стенки. Шарик ощупал импульсами ближнюю часть пространственно-временного континуума. Даже этот маленький кусочек мира показался ему пугающе громадным. Но страх беспредельности растаял, когда Белый шарик понял, что одиночество ему не грозит. Шаров было множество. Разной величины и разного цвета. (Цвет - это частота и длина импульсов особого рода, таких медленных, что они не годятся для общения и активных воздействий на мир, а служат чаще всего только оболочкой. ) Но великую россыпь дальних шаров Белый шарик воспринимал отрешенно и вначале ни с кем них не общался. А его соседями и наставниками оказались четверо. Вернее, пятеро, но Желтые блнецы жили так тесно друг с другом, что Шарик всегда воспринимал их как нечто единое. А кроме Блнецов были: Большой Белый шар, Красный шар и Темно-красный шарик. Если соединить их прямыми линиями, то образовывалась трехгранная пирамида - и каждый шар на своей вершине (а Желтые блнецы, естественно, вместе). Белый же шарик висел в центре этой пирамиды, на перекрестке импульсов нарастающей информации, от которой порой кружилась голова… Стоп! Никакой головы, разумеется, у Белого шарика не было. Но, рассказывая о нем людям, невозможно обойтись без человеческих понятий. Иначе получится не повесть, а толстенный сборник формул, графиков, стереосхем и ключевых уравнений с весьма спорными обоснованиями многомерности кристаллических граней. Два простых слова: “Шарик встревожился” - превратились бы в несколько страниц с аналом аритмии внутреннего гравитационного поля и антипозиций внеконтурного лучения. Во всем этом сразу не разобрались бы ни самоотверженные энтузиасты группы “Кристалл-2” в обсерватории “Сфера”, ни даже четвероклассник Филипп Кукушкин поселка Лугового. Что уж говорить про читателей! Вот и придется нам в дальнейшем пользоваться фразами: “Шарик подумал”, “Шарик сказал”, “Желтые блнецы укорненно заметили”, “Шарику стало грустно”, - хотя здесь много натяжек. Они исчезнут со временем, когда к Белому шарику придет понимание многих человеческих чувств и представлений. Но случится такое не скоро. А пока… Пока Белый шарик с трудом, не сразу постигал законы и понятия мира, в котором он существовал и который назывался “Великий Кристалл” (опять же в переводе на человеческое разумение). Трудно было понять, например, единство движения и неподвижности. Не было никакого сомнения, что он, Белый шарик, не просто висит в пустоте, а быстро движется относительно силовых линий данного пространства и относительно других шаров. И в то же время пирамида, образованная его соседями шарами, оставалась незыблемой, и он всегда находился точно в ее центре… Ну, ладно, в этом он в конце концов разобрался. Гораздо сложнее было осознать вот что: оказывается, в пространственно-временной протяженности существовала такая часть Времени, когда его, Белого шарика, не было! Как это так? Все, что есть вокруг, было, другие шары были, а его не было? - Мы тоже были не всегда, - снисходительно разъяснял Большой Белый шар. - У всякого явления в Великом Кристалле есть свое начало. О том, что у всякого явления бывает и конец, Белому шарику пока не говорили, чтобы не огорчать раньше срока. - А как это все вокруг и вы тоже… как это могло быть, если я вас не ощущал? - удивлялся Белый шарик. - Тоже мне, пуп Кристалла… - ворчал Темно-красный шарик. Он был хотя и маленький, но с могучей массой, потому что был старше всех не только в этой пирамиде, но и вообще в обозримых пределах. Он редко что-нибудь объяснял и обычно лишь лучал недовольство и осуждение. Красный шар весело восклицал: - Ай да малыш! В таком возрасте уже начинает копать проблемы бытия! - И достаточно понятно объяснял, что существование Кристалла не зависит от восприятия того или иного отдельного шара. Шары могут быть или не быть, а Великий Кристалл был, есть и будет всегда. Желтые блнецы добавляли: - Ты узнаешь об этом после. Все должно постигаться в свое время. “В свое время”… А что это вообще такое - Время? И почему оно бывает свое и не свое, если Великий Кристалл - общий? И в своем ли времени находится он, Белый шарик? Если да, то почему момент, когда он должен родиться, еще не наступил? Эту странность выдал ему Большой Белый шар. Он рассказал, что миг рождения Шарика лежит на темпоральном векторе где-то впереди, примерно в двух микродолях общего временного оборота данной кристаллической грани. - Как же так? Я еще не родился и уже есть? - Шарик даже обиделся. - Что вы мне мозги-то пудрите? (Вольный перевод на человеческий язык. ) Но Большой Белый шар терпеливо разъяснил: - Ты родился совершенно неожиданно. Твое появление на том участке могло нарушить планомерность развития грани. И пришлось тебя оттянуть по временному вектору назад. Иначе не исключено, что могло возникнуть черное покрывало, и ты исчез бы без следа.

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