Вишнёвая пилотка

- Чудовищный кошмар, а не ребёнок, - безнадёжно сказала мама. - Ты доведешь меня до сердечного приступа, а сам простудишься насмерть. "Чудовищный кошмар", третьеклассник Максим Рыбкин, пыхтел рядом с дверью, у полки с обувью. Он застёгивал новые сандалии. Старший брат, девятиклассник Андрей, крутился у большого зеркала: расчесывал маминым гребнем отросшую гриву. Он успокоил: - Если простудится, то, может, не насмерть. Может, похлюпает носом, почихает и выживет. - Сумасшедший дом, а не семья, - сказала мама. - Одного не загонишь в парикмахерскую, другой делает все, чтобы схватить воспаление легких. . . Игорь! Скажи хоть что-нибудь! Папа высунулся комнаты. В одной руке он держал отвёртку, в другой электробритву. От бритвы едко пахло горелой оляцией. Половина папиного лица была блестящая и гладкая. На другой половине искрилась от коридорной лампочки светлая щетина. Папа захотел узнать, что случилось. Что случилось? Их ненаглядный сын хочет уйти дома раздетым. А на улице всего семь градусов! Максим наконец справился с застежками и распрямился. - Семь было в шесть часов. А сейчас уже согрелось. - Ты хочешь моей погибели, - грустно сказала мама. - Максим, - внушительно пронёс папа, - ты - будущий мужчина и должен уступать женщинам в споре. - Но если я уступлю, на кого я стану похож?? Вся форма омнётся, и я буду как пасти бегемота вынутый? - Ах, как ящно? Сын интеллигентных родителей?. . Игорь, почему ты улыбаешься? Между прочим, когда среди родителей нет согласия, детей вырастают правонарушители. - Выходит, я почти готовый правонарушитель, - жизнерадостно заметил старший брат Андрей. - По крайней мере, внешне, - сказала мама. - Длинноволосый гангстер Чикаго. - Пожалуй, что-то есть, - снисходительно согласился Андрей. - Оставь в покое мой гребень, велела мама и снова повернулась к Максиму: - Я уверена, что все дети придут на студию в пальто или куртках. - Не придут. А если придут, им не так важно. Они в ряду стоят, и незаметно, если помятые. А я впереди, у самого. . . ми. . . крофона. . . Последние слова Максим пронёс угасшим голосом. Потому что взглянул на брата. Андрей стоял к Максиму спиной, но его отражение смотрело на младшего братца ехидно и выразительно. Сейчас скажет: "Оставьте в покое нашего солиста! Ему нельзя нервничать, а то он в самый важный момент вместо ноты "Си" возьмет ноту "до". Ух, слава богу, не сказал. Только хмыкнул. Максим торопливо объяснил родителям: - Сами же станете говорить, что неряха, если увидите на экране, что я мятый.

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