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Болтик

                                Вишнёвая пилотка  
       - Чудовищный кошмар,  а не ребёнок,  -  безнадёжно сказала мама. - Ты доведешь меня до сердечного приступа, а сам простудишься насмерть.    "Чудовищный кошмар",  третьеклассник Максим  Рыбкин,  пыхтел рядом  с дверью, у полки с обувью. Он застёгивал новые сандалии.    Старший  брат,  девятиклассник Андрей,  крутился у  большого зеркала: расчесывал маминым гребнем отросшую гриву. Он успокоил:    - Если простудится,  то,  может, не насмерть. Может, похлюпает носом, почихает и выживет.    - Сумасшедший дом, а не семья, - сказала мама. - Одного не загонишь в парикмахерскую,  другой делает все,  чтобы схватить воспаление легких. . . Игорь! Скажи хоть что-нибудь!    Папа высунулся комнаты.   В одной руке он держал отвёртку, в другой электробритву. От бритвы едко пахло горелой оляцией. Половина папиного лица  была  блестящая  и  гладкая.    На  другой  половине  искрилась  от коридорной лампочки светлая щетина. Папа захотел узнать, что случилось.    Что случилось?  Их ненаглядный сын хочет уйти дома раздетым.   А на улице всего семь градусов!    Максим наконец справился с застежками и распрямился.    - Семь было в шесть часов. А сейчас уже согрелось.    - Ты хочешь моей погибели, - грустно сказала мама.    - Максим,  -  внушительно пронёс папа,  -  ты  -  будущий мужчина и должен уступать женщинам в споре.    - Но если я уступлю, на кого я стану похож?? Вся форма омнётся, и я буду как пасти бегемота вынутый?    - Ах,  как ящно?  Сын интеллигентных родителей?. .   Игорь, почему ты улыбаешься?  Между прочим,  когда среди родителей нет согласия, детей вырастают правонарушители.    - Выходит,  я почти готовый правонарушитель,  - жизнерадостно заметил старший брат Андрей.    - По крайней мере,  внешне,  - сказала мама. - Длинноволосый гангстер Чикаго.    - Пожалуй, что-то есть, - снисходительно согласился Андрей.    - Оставь в  покое  мой  гребень,  велела мама  и  снова повернулась к Максиму:  -  Я  уверена,  что  все  дети придут на  студию в  пальто или куртках.    - Не придут.   А  если придут,  им не так важно.   Они в ряду стоят,  и незаметно, если помятые. А я впереди, у самого. . . ми. . . крофона. . .    Последние слова Максим пронёс угасшим голосом.   Потому что взглянул на брата.    Андрей стоял к Максиму спиной,  но его отражение смотрело на младшего братца ехидно и выразительно.    Сейчас  скажет:   "Оставьте  в  покое  нашего  солиста!   Ему  нельзя нервничать,  а то он в самый важный момент вместо ноты "Си" возьмет ноту "до".    Ух,  слава богу, не сказал. Только хмыкнул. Максим торопливо объяснил родителям:    - Сами же станете говорить, что неряха, если увидите на экране,    что я мятый.

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