Рэй Брэдбери. Человек в воздухе

В год 400-й от рождества Христова сидел на троне за Великой Китайской стеной император Юань. Его страна зеленела после дождей и мирно готовилась принести урожай, а люди в этой стране хоть и не были самыми счастливыми, но не были и самыми несчастными.

Рано утром, в первый день первой недели второго месяца после Нового года, император Юань пил чай в беседке и веером нагонял на себя теплый ветерок, когда к нему по красным и синим плиткам, выстилавшим дорожку, прибежал слуга, крича:

- Государь, о государь, чудо!

- Да, - ответил император, - воздух сегодня поистине восхитителен.

- Нет, нет, чудо! - повторил слуга, кланяясь.

- И чай приятен моим устам, и это поистине чудо.

- Нет, не то, государь!

- Ты хочешь сказать, взошло солнце и настает новый день. И море лазурно. Это прекраснейшее из всех чудес.

- Государь, какой-то человек летает!

- Как! - Император перестал обмахиваться.

- Я видел человека в воздухе, и у него крылья, и он летает. Я услышал голос, зовущий с неба, и увидел дракона, подымающегося ввысь, и в пасти у него был человек. Дракон из бумаги и бамбука, дракон цвета солнца и травы!

- Утро раннее, - произнес император, - и ты только что проснулся.

- Утро раннее, но что я видел - видел. Иди, и ты увидишь тоже.

- Садись тут со мной, - сказал император. - Выпей чаю. Если это правда, то, должно быть, очень странно увидеть, как человек летает. Нужно время, чтобы понять это, как нужно время, чтобы подготовиться к тому, что мы сейчас увидим.

Они пили чай.

- Государь, - сказал вдруг слуга, - только бы он не улетел!

Император задумчиво встал.

- Теперь можешь показать мне, что ты видел.

Они вышли в сад, миновали травянистую лужайку и мостик, миновали рощицу и вышли на невысокий холм.

- Вон там! - указал слуга.

Император взглянул на небо.

А в небе был человек, и он смеялся на такой высоте, что его смех был едва слышен; и этот человек был одет в разноцветную бумагу и тростниковый каркас, образующий крылья, и великолепный желтый хвост, и он парил высоко над землей, как величайшая птица из всех птиц, как новый дракон из древнего драконова царства.

И человек закричал с высоты, в прохладном утреннем воздухе:

- Я летаю, летаю!

Слуга махнул ему рукой:

- Мы тебя видим!

Император Юань не шевельнулся. Он глядел на Великую Китайскую стену, только сейчас начавшую выходить из тумана среди зеленых холмов; на этого чудесного каменного змея, величаво извивающегося среди полей. На прекрасную стену, с незапамятных времен охраняющую его страну от вражеских вторжений, несчетные годы защищающую мир. Он видел город, прикорнувший у реки, и дороги, и холмы, - они уже начали пробуждаться.

- Скажи, - обратился он к слуге, - видел ли этого летающего человека еще кто-нибудь?

- Нет, государь, - ответил слуга; он улыбался небу и махал ему рукой.

Еще несколько мгновений император созерцал небо, потом сказал:

- Крикни ему, чтобы он спустился ко мне.

Слуга сложил руки у рта и закричал:

- Эй, спускайся, спускайся! Император хочет видеть тебя!

Пока летающий человек спускался в утреннем ветре, император зорко оглядывал окрестности. Увидел крестьянина, прекратившего работу и глядевшего в небо, и запомнил, где крестьянин стоит.

Зашуршала бумага, захрустел тростник, и летающий человек опустился на землю. Он гордо приблизился к императору и поклонился, хотя с его нарядом ему было неудобно кланяться.

- Что ты сделал? - спросил его император.

- Летал в небесах, государь, - ответил человек.

- Что ты сделал? - повторил император.

- Но я только что сказал, тебе! - воскликнул летавший.

- Ты не сказал вообще ничего. - Император протянул свою тонкую руку, прикоснулся к разноцветной бумаге, к птичьему корпусу машины. От них пахло холодным ветром.

- Разве она не прекрасна, государь?

- Да, слишком даже прекрасна.

- Она единственная в мире! - засмеялся человек. - И я сам ее придумал.

- Единственная в мире?

- Клянусь!

- Кто еще знает о ней?

- Никто. Даже моя жена. Она решила бы, что солнце ударило мне в голову. Думала, что я делаю бумажного дракона.

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