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Черное пальто

    Одна девушка вдруг оказалась на краю дороги зимой в незнакомом месте, мало того, она была одета в чье-то чужое черное пальто.
     Под пальто, она посмотрела, был спортивный костюм.
     На ногах находились кроссовки.
     Девушка вообще не помнила, кто она такая и как ее зовут.
     Она стояла и мерзла на непонятном шоссе зимой, ближе к вечеру.
     Вокруг был лес, становилось темно.
     Девушка подумала, что надо куда-то двигаться, потому что было холодно, черное пальто не грело совершенно.
     Она пошла по дороге.
     Тем временем из-за поворота показался грузовик. Девушка подняла руку, и грузовик остановился. Шофер открыл дверцу. В кабине уже сидел один пасcажир.
     - Тебе куда?
     Девушка ответила первое, что пришло на ум:
     - А вы куда?
     - На станцию, - ответил, засмеявшись, шофер.
     - И мне на станцию. - (Она вспомнила, что из леса, действительно, надо выбираться на какую-нибудь станцию).
     - Поехали, - сказал шофер, все еще смеясь. - На станцию так на станцию.
     - Я же не помещусь, - сказала девушка.
     - Поместишься, - смеялся шофер. - Товарищ у меня одни кости.
     Девушка забралась в кабину, и грузовик тронулся.
     Второй человек в кабине угрюмо потеснился.
     Лица его совершенно не было видно из-под надвинутого капюшона.
     Они мчались по темнеющей дороге среди снегов, шофер молчал, улыбаясь, и девушка тоже молчала, ей не хотелось ничего спрашивать, чтобы никто не заметил, что она все забыла.
     Наконец они приехали к какой-то платформе, освещенной фонарями, девушка слезла, дверца за ней хлопнула, грузовик рванул с места.
     Девушка поднялась на перрон, села в подошедшую электричку и куда-то поехала.
     Она помнила, что полагается покупать билет, но в карманах, как выяснилось, не было денег: только спички, какая-то бумажка и ключ.
     Она стеснялась даже спросить, куда едет поезд, да и некого было, вагон был совершенно пустой и плохо освещенный.
     Но в конце концов поезд остановился и больше никуда не пошел, и пришлось выйти.
     Это был, видимо, большой вокзал, но в этот час совершенно безлюдный, с погашенными огнями.
     Все вокруг было перерыто, зияли какие-то безобразные свежие ямы, еще не занесенные снегом.
     Выход был только один, спуститься в туннель, и девушка пошла по ступенькам вниз.
     Туннель тоже оказался темным, с неровным, уходящим вниз полом, только от кафельных белых стен шел какой-то свет.
     Девушка легко бежала вниз по туннелю, почти не касаясь пола, неслась как во сне мимо ям, лопат, каких-то носилок, здесь тоже, видимо, шел ремонт.
     Потом туннель закончился, впереди была улица, и девушка, задыхаясь, выбралась на воздух.
     Улица тоже оказалась пустой и какой-то полуразрушенной.
     В домах не было света, в некоторых даже не оказалось крыш и окон, только дыры, а посредине проезжей части торчали-временные ограждения: там оже все было раскопано.
     Девушка стояла у края тротуара в своем черном пальто и мерзла.
     Тут к ней внезапно подъехал маленький грузовик, шофер открыл дверцу и сказал: - Садись, подвезу.
     Это был тот самый грузовик, и рядом с шофером сидел знакомый человек в черном пальто с капюшоном.
     Но за то время, пока они не виделись, пассажир в пальто с капюшоном как будто бы потолстел, и места в кабине почти не было.
     - Тут некуда, - сказала девушка, залезая в кабину. В глубине души она обрадовалась, что ей чудесным образом встретились старые знакомые.
     Это были ее единственные знакомые в той новой, непонятной жизни, которая ее теперь окружала.
     - Поместишься, - засмеялся веселый шофер, поворачивая к ней лицо.
     И она с необыкновенной легкостью действительно поместилась, даже осталось еще пустое пространство между ней и ее мрачным соседом, он оказался совсем худым, это просто его пальто было такое широкое.
     И девушка думала: возьму и скажу, что ничего не знаю.
     Шофер тоже был очень худым, иначе бы они все не расселись так свободно в этой тесной кабине маленького грузовика.
     Шофер был просто очень худой и курносый до невозможности, то есть вроде бы уродливый, с совершенно лысым черепом, и вместе с тем очень веселый: он постоянно смеялся, открывая при смехе все свои зубы.
     Можно даже сказать, что он не переставая хохотал во весь рот, беззвучно.

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