ЧУБЧИК-РИККИ

Жила-была королева, которая родила такого ужасного урода сына, что все, кто видел его, не могли смотреть без содрогания. Ребенок родился с пучком волос на голове, который торчал вверх, как пучок сухой травы, никак не хотел приглаживаться и был такой скользкий, как будто его обли- ла языком корова. Поэтому ребенку и дали имя - Чубчик-Рикки. Но дляко- ролевы этот уродец был желаннее всех детей на свете. Волшебница, которая явилась ему на крестины, одарила его необыкновенным умом и предрекла также, что ЧубчикРикки сможет передавать свой ум всякому, кого онполю- бит. Королева была счастлива, услышав предсказания волшебницы.

Через несколько лет королева соседней страны родила двух дочерей. Первая была прекрасна, как солнце, но волшебница, которая присутствовала при родах, сказала, что она, к сожалению, будет, несмотря на это, глупа как пробка. Когда вслед за первой на свет появилась вторая дочькороле- ва упала без чувств, увидев, какого страшного уродца она родила.

- Не расстраивайтесь. Ваше Высочество, - сказала ей волшебница. - Эта девочка будет так умна и добра, что ее уродство никто не заметит.

- Дай Бог, - отвечала королева. - Но нельзя ли дать хоть капельку ума старшей и чуточку красоты младшей, - попросила она волшебницу.

- К сожалению, нет. Единственно, что я могу сделать, это дать ей дар, что она будет передавать свою красоту всякому, кого полюбит.

По мере того как девочки подрастали, одна становилась все глупее и глупее, а другая уродливее и уродливее. На балах гости всегда поначалу толпились вокруг красавицы, чтобы полюбоваться ею, но, посшав нес- колько минут ее глупую болтовню, переходили к младшей. Кромтого, стар- шая была такая разиня и неумеха, что постоянно все роняла, разбивала и ломала вокруг.

Однажды, в одиночестве гуляя по лесу, она повстречала маленького уродливого человечка со смешным чубчиком на голове. Это б принц Чуб- чик-Рикки, который, однажды увидев портрет принцессы, влюбился в нее без памяти и, оставив свое королевство, отправился в путь, чтобы разыскать ее. Почтительным поклоном приветствуя принцессу, он спросил:

- О чем может грустить такая прекрасная особа?

- Я сама не знаю о чем, - ответила глупая принцесса.

- Красота - это такое великое достоинство, - заметиликки, - что то- му, кто обладает им, не о чем горевать!

- Лучше бы я была уродлива, чем глупа как пробка, сказала принцес- са.

- Я вижу, сударыня, что вы, наоборот, чрезвычайно умны. Ведь только умный человек может признаться, что он не всезнайка.

- Этого я не знаю, - сказала принцесса, - я только знаю, что очень глупа, и это сильно огорчает меня, делая самой несчастной на свете!

- Так это недостаток ума является причиной вашейорести! - восклик- нул Рикки. - Я могу помочь вам!

- Каким образом? - удивилась принцесса, раскрыв от удивления рот.

- Я принц Чубчик-Рикки и обладаю даром передавь ум тому, кого по- люблю всем сердцем. Вы, сударыня, и есть та особа, которую я люблю больше всего на свете. Я дам вам ум, если вы согласитесь выйти за меня замуж.

Принцесса была не в состоянии вымолвить ни слова.

- Я вижу, вы не в восторге от моего предложения, - сказал Рикки. - Но я не принуждаю вас сейчас же выйти за меня замуж. Я даю вам срок - целый год. Подумайте и дайте ответ.

Принцесса была так глупа, и ей так не терпель поумнеть, что год по- казался ей целой вечностью. И, боясь, что Рикки передумает, она тотчас же согласилась выйти за него замуж, хотя на сом деле не пылала желани- ем стать его женой.

Как только она дала это обещание, ее пустая голова вдруг поумнела, и она почувствовала в себе способность говорить умные вещи и выражать свои мысли приятным и естественным языком.

Они не заметили, как проболтали с Рикки довольно долгое время. При этом он был поражен, насколько приятно она вела беседу, и даже подумал, не дал ли он ей больше ума, чем оставил самому.

Затем принцесса вернулась во дворец. Придворные были крайне изумлены переменой, произошедшей в ней. Сочетание красоты и ума, бывшее теперь в ней, делало ее невообразимо привлекательной и приятной в общении. Ее отец-король даже стал обращаться к ней за сетами в государственных де- лах.

Весь мир облетел слух о перемене, произошедшей в ней. Принцы со всех сторон света стали съезжаться во дворец, обы просить ее руки. Отец-ко- роль не раз говорил ей:

- Дочь моя, тронный зал переполнен вокородными принцами. Реши, на- конец, кому из них ты отдашь предпочтение.

Принцесса решила пойти прогуляться в лес, чтобы в одиночестве решить, кто удостоится чести называться ее женихом. Но чем человек умнее, тем труднее ему сделать выбор в брачных делах.

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