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Даешь сердце!

    Дня за три до Нового года, глухой морозной ночью, в селе Николаевке, качнув стылую тишину, гулко ахнули два выстрела. Раз за разом. . . Из крупнокалиберного ружья. И кто-то крикнул:
     -- Даешь сердце!
     Эхо выстрелов долго гуляло над селом. Залаяли собаки.
     Утром выяснилось: стрелял ветфельдшер Александр Иванович Козулин.
     Ветфельдшер Козулин жил в этом селе всего полгода. Но даже когда он только появился, он не вызвал у николаевцев никакого к себе интереса. На редкость незаметный человек. Лет пятидесяти, полный, рыхлый. . . Ходил, однако, скоро. И смотрел вниз. Торопливо здоровался и тотчас опускал глаза. Разговаривал мало, тихо, неразборчиво и все как будто чего-то стыдился. Точно знал про людей какую-то тайну и боялся, что выдаст себя, если будет смотреть им в глаза. Не из страха за себя, а из стыда и деликатности. Он даже бабам не понравился, хоть они уважают мужиков трезвых и тихих. Еще не нравилось, что он -- одинок. Почему одинок, никто не знал, но только это нехорошо -- в пятьдесят лет ни семьи, никого.
     И вот этот-то человек выскочил за полночь из дома и дважды саданул из ружья в небо. И закричал про сердце.
     Недоумевали.
     В полдень на ветучасток к Козулину приехал грузный, с красным, обветренным лицом участковый милиционер.
     -- Здравствуй, товарищ Козулин!
     Козулин удивленно посмотрел на милиционера.
     -- Здравствуйте.
     -- Надо будет. . . это. . . проехать в сельсовет. Протокол составить.
     Козулин виновато поискал что-то глазами на полу.
     -- Какой протокол? Для чего?
     -- Что?
     -- Протокол-то зачем? Я не понял.
     -- Стреляли вчера? Вернее, ночью.
     -- Стрелял.
     -- Вот надо протокол составить. Предсельсовета хочет это. . . побеседовать с вами. Чего стрельбу-то открыли? Испугались, что ль, кого?
     -- Да нет. . . Победа большая в науке, я отсалютовал.

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