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0,5a³ - 3,9, если a = 2;?
Алгебра
0,5a³ - 3,9, если a = 2;?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5*2^3-3,9=0,5*8-3,9=4-3,9=0,1
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