0,4 √10•√250+√169 решите пожалуста
Алгебра
0,4 √10•√250+√169 решите пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,4√10*√250+√169=0,4√2500+√169=0,4*50+13=20+13=33
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