0,4(x-2)=2(4-x)+3,2 Решите уравнение
Математика
0,4(x-2)=2(4-x)+3,2 Решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,4x-0,8=8-2x+3,2 0,4x+2x=0,8+8+3,2 2,4x=12 x=5
Гость:
0,4х-0,8=8-2х+3,2 0,4х+2х=0,8+8+3,2 2,4х=12 х=12:2,4=120:24 х=5
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