0,8(x -1,9)=0,56   зарание спасибо )

Математика
0,8(x -1,9)=0,56   зарание спасибо )
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,8х - 0,8*1,9 = 0,56 0,8х - 1,52 = 0,56 0,8х = 0,56+1,52 0,8х = 2,08 х = 2,08 / 0,8  х = 2, 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение: (4,8у+6,2+3,7у-3,7)∙4=57,6
Ответить
Химия
при взаимодействии железа массой 65 г с серной кислотой выделился газ объемом 4,48 л(н.у) .Определите выход продукта реакции в процентах от теорети...
Ответить
Химия
вычислите объем ацетилена, образующегося из 500 г технического карбида кальция содержащего 10% примесей
Ответить
Биология
напишите жизненную форму семейства пасленовые,очень надо!
Ответить
Алгебра
Очень срочно, помогите!!!! При каком значении а уравнение (6х-1)2 + (8х+а)2 = (10х+1)2 не имеет решений?
Ответить