0,8(x -1,9)=0,56 зарание спасибо )
Математика
0,8(x -1,9)=0,56 зарание спасибо )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,8х - 0,8*1,9 = 0,56 0,8х - 1,52 = 0,56 0,8х = 0,56+1,52 0,8х = 2,08 х = 2,08 / 0,8 х = 2, 6
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