1) 1% от числа 76: 2) 7% от числа 300: 3)26% от числа 10: 4) 30 от числа 120: 5) 94% от числа 16,5: 6) 156% от числа 62:
Математика
1) 1% от числа 76: 2) 7% от числа 300: 3)26% от числа 10: 4) 30 от числа 120: 5) 94% от числа 16,5: 6) 156% от числа 62:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решим задание на проценты, используя пропорцию: 1) 1% от числа 76: число 76 - 100% число ? - 1% 76×1%÷100%=0,76 ОТВЕТ: 1% от 76 составляет 0,76 2) 7% от числа 300: число 300 - 100% число ? - 7% 300×7%÷100%=300×0,07=21 ОТВЕТ: 7% от 300 составляет 21 3) 26% от числа 10: число 10 - 100% число ? - 26% 10×26%÷100%=10×0,26=2,6 ОТВЕТ: 26% от 10 составляет 2,6 4) 30% от числа 120: число 120 - 100% число ? - 30% 120×30%÷100%=120×0,3=36 ОТВЕТ: 30% от 120 составляет 36 5) 94% от числа 16,5: число 16,5 - 100% число ? - 94% 16,5×94%÷100%=16,5×0,94=15,52 ОТВЕТ: 94% от 16,5 составляет 15,52 6) 156% от числа 62: число 62 - 100% число ? - 156% 62×156%÷100%=62×1,56=96,72 ОТВЕТ: 156% от 62 составляет 96,72
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