1) 11020кг.= ? []г. 2) 45254г.= ? []кг.[] г. 3) 648009кг.= ?[]т. []кг. 4) 10см квадрат = ? []мм. квадрат 5) 2400 ч= ? []сутки 6) 5 м квадрат =? дм квадрат =см квадрат 7) 3 см квадрат =?[]мм квадрат 8)59000см квадрат=?[]мм 9) ...

Математика

1) 11020кг.= ? []г. 2) 45254г.= ? []кг.[] г. 3) 648009кг.= ?[]т. []кг. 4) 10см квадрат = ? []мм. квадрат 5) 2400 ч= ? []сутки 6) 5 м квадрат =? дм квадрат =см квадрат 7) 3 см квадрат =?[]мм квадрат 8)59000см квадрат=?[]мм 9) 30 000 000 м квадрат=?[] км квадрат 10) 36 036 см квадрат=?[]дм[]см

Автор: Гость