1) 11020кг.= ? []г. 2) 45254г.= ? []кг.[] г. 3) 648009кг.= ?[]т. []кг. 4) 10см квадрат = ? []мм. квадрат 5) 2400 ч= ? []сутки 6) 5 м квадрат =? дм квадрат =см квадрат 7) 3 см квадрат =?[]мм квадрат 8)59000см квадрат=?[]мм 9) ...
Математика
1) 11020кг.= ? []г. 2) 45254г.= ? []кг.[] г. 3) 648009кг.= ?[]т. []кг. 4) 10см квадрат = ? []мм. квадрат 5) 2400 ч= ? []сутки 6) 5 м квадрат =? дм квадрат =см квадрат 7) 3 см квадрат =?[]мм квадрат 8)59000см квадрат=?[]мм 9) 30 000 000 м квадрат=?[] км квадрат 10) 36 036 см квадрат=?[]дм[]см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 11 020 кг = 11 020 000 г 2) 45 254 г = 45 кг 254 г 3) 648 009 кг = 648 т 9 кг 4) 10 см² = 1 000 мм² 5) 2 400 ч = 100 суток 6) 5 м² = 500 дм² = 50 000 см² 7) 3 см² = 300 мм² 8) 59 000 см² = 5 900 000 мм² 9) 30 000 000 м² = 30 км² 10) 36 036 см² = 360 дм² 36 см²
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