|1. 2-0. 8х|_gt;2. 8 решите вопрос

Математика
|1. 2-0. 8х|_gt;2. 8 решите вопрос
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Думаю так и отет есть
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