Краткое сочинение на тему описание придмета

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Среди речевых упражнений, как устных, так и письменных, в последние годы, особенно с введением усовершенствованных программ по русскому языку и чтению, серьезное внимание отводится задачам развития речи учащихся. Эти программы ориентируют учителя на развитие речи учащихся, на общее умственное и творческое развитие их. Дети любят писать сочинения. Любят за то, что можно проявить инициативу, самостоятельность, можно написать свое, сокровенное. Мне нравится проводить сочинения с элементами описания предметов, т.е. когда красиво, образно, эмоционально, словом, художественно описывается детьми какой-то предмет. В методике, в частности у М. Р .Львова , виды подобных работ имеют такое название: «образно-эмоциональное описание предмета». Сочинение описание способствует развитию точности в выборе слов, словосочетаний, предложений, четкому оформлению собственных мыслей. Ученики же, давая художественное описание предмета, учатся наблюдать, выделять его основные признаки, выделять по этим признакам предмет среди других предметов. Используются описания отдельных предметов по непосредственным и по прошлым наблюдениям. Элементы эмоционального описания предмета включаются в сочинения постепенно. Они состоят на первых порах из 2-3 предложений. Чтобы учащиеся могли включать элементы описания в свои творческие работы, они под руководством учителя предварительно составляют короткие устные и письменные зарисовки (2-3 предложения) описательного характера хорошо знакомых предметов и явлений природы, внешности человека. Начинается такая работа уже с I класса, ибо в школу приходят малыши с огромным эмоциональным зарядом, воображением, удивленными глазами. Дети учатся описывать березу, липу, цветок, листочек. Пока это небольшие устные сообщения, эмоциональные рассказы. Приведу пример сочинения-описания предмета «Веточка березы в вазе». В начале урока можно прочитать стихотворение С. Есенина «Береза». Затем я ставлю в вазу принесенную веточку березы. Предлагаю детям такие вопросы:» Какое впечатление произвела на вас эта веточка березы? Какое настроение она вызвала у вас? Какой вид придает веточка нашему классу, когда за окном еще снег, хотя и ярко светит апрельское солнце? Как появилась у нас эта чудесная веточка?»