Доклад казахстан сколько озер

География
Доклад казахстан сколько озер
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В Республике Казахстан имеется 48 262 озера, из которых 45 248 имеют площадь менее 1 км². Крупных озёр с площадью более 100 км² — 21. Казахстан омывается такими крупными озёрами, как Каспийское море и Аральское море. Кроме того, в республике находится одно из самых больших озёр мира — Балхаш.По территории Казахстана озёра расположены неравномерно. На северный Казахстан приходится 45 % всех озёр, на центральный вместе с южным — 36 %, в остальных регионах находится только 19 Карта самых больших озёр КазахстанаОбщая поверхность озёр Казахстана достигает — 45 002 км². Общий объём воды — 190 км³.

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