Отзыв рассказу золотая рыбка
Черчение
Отзыв рассказу золотая рыбка
Ответ(ы):
Гость:
Золотая рыбка была сдержанная,терпеливая,добрая и благородная.Её поступки соответствовали её характеру, но в конце концов бабка её вывела из себя и осталась у разбитого корыта..
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