Универмаг в ноябре продал товаров на 621 тысяч рублей, что на 15 % больше чем в октябр??. На какую сумму были проданы товары в октябре? №4 Масса 8 литров бензина 5,68 кг. Цистерна имеет объем 500 м3 .Хватит ли её, чтобы вместит...

Математика

Универмаг в ноябре продал товаров на 621 тысяч рублей, что на 15 % больше чем в октябр??. На какую сумму были проданы товары в октябре? №4 Масса 8 литров бензина 5,68 кг. Цистерна имеет объем 500 м3 .Хватит ли её, чтобы вместить 306 тонн бензина. №5 Решить пропорции 1) 25 : x = 10 : 18 2) (2х-3):15=6:5

Автор: Гость