Буратино откопал клад в котором были золотые и серебряные монеты причём точно известно что золотых монет больше 77% . Какое наименьшее число монет может быть в кладе ? Варианты ответов : 3 ; 5 ; 78

Математика

Буратино откопал клад в котором были золотые и серебряные монеты причём точно известно что золотых монет больше 77% . Какое наименьшее число монет может быть в кладе ? Варианты ответов : 3 ; 5 ; 78

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