Буратино откопал клад в котором были золотые и серебряные монеты причём точно известно что золотых монет больше 77% . Какое наименьшее число монет может быть в кладе ? Варианты ответов : 3 ; 5 ; 78

Математика
Буратино откопал клад в котором были золотые и серебряные монеты причём точно известно что золотых монет больше 77% . Какое наименьшее число монет может быть в кладе ? Варианты ответов : 3 ; 5 ; 78
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X-количество золотых монет Y серебряных. X/(X+Y)>77/100 100*X>77X+77Y 23X>77Y Х и У -целые. Наименьшее У=1 Наименьшее Х=4 Проверяем :  (4/5)*100%=80%>77% Меньшее число 3- соответствует 75 процентам, большее 5 соответствует  примерно 84 процентам. Количество монет в кладе Х+У=5 Ответ: 5
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