По русскому помогите 2 класс как найти глаголы ,спасибо заранее вам

Русский язык
По русскому помогите 2 класс как найти глаголы ,спасибо заранее вам
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Ответ(ы):
Гость:
В каждой строчке - последнее слово - это глагол
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