Автобус отходиь от станции каждое утро в 8ч45мин и идет до рабочего поселка 85мин .во сколько автобус придет в поселок?

Математика

Автобус отходиь от станции каждое утро в 8ч45мин и идет до рабочего поселка 85мин .во сколько автобус придет в поселок?

Автор: Гость