Автобус отходиь от станции каждое утро в 8ч45мин и идет до рабочего поселка 85мин .во сколько автобус придет в поселок?
Математика
Автобус отходиь от станции каждое утро в 8ч45мин и идет до рабочего поселка 85мин .во сколько автобус придет в поселок?
Ответ(ы):
Гость:
85 мин. = 1 ч. 25 мин.8 ч. 45 мин. + 1 ч. 25 мин. = 9 ч. 70 мин. = 10 ч. 10 мин. Ответ: автобус прибывает в рабочий посёлок в 10 ч. 10 мин.
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