-3 11/12-(-4 4/9), 4 5/17-6, 1 3/8-3 1/4, -2 14/15 - 1 19/45, -3 1/6-(-1 1/4)
Математика
-3 11/12-(-4 4/9), 4 5/17-6, 1 3/8-3 1/4, -2 14/15 - 1 19/45, -3 1/6-(-1 1/4)
Ответ(ы):
Гость:
4ц4/9-3ц11/12=1ц4/9-11/12=13/9-11/12=52/36-33/36=19/36; 4ц5/17-6=-(6-4ц5/17)=-1ц12/17; 1ц3/8-3ц1/4=-(3ц2/8-1ц3/8)=-1ц7/8; -2ц4ц14/15-1ц19/45=-3ц61/45=-4ц16/45; -3ц1/6+1ц1/4=-(3ц2/12-1ц3/12)=-1ц11/12))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Запиши уравнение снеизвес тным делителем, являющееся решением данной задачи. Мам?? купила карандашей в 3 раза больше, чем ручек. Сколько ручек купи...
Русский язык
Обществознание