Запиши уравнение снеизвес тным делителем, являющееся решением данной задачи. Мам?? купила карандашей в 3 раза больше, чем ручек. Сколько ручек купила мама ,если карандашей 6 штук.

Математика

Запиши уравнение снеизвес тным делителем, являющееся решением данной задачи. Мам?? купила карандашей в 3 раза больше, чем ручек. Сколько ручек купила мама ,если карандашей 6 штук.

Автор: Гость