Запиши уравнение снеизвес тным делителем, являющееся решением данной задачи. Мам?? купила карандашей в 3 раза больше, чем ручек. Сколько ручек купила мама ,если карандашей 6 штук.

Математика
Запиши уравнение снеизвес тным делителем, являющееся решением данной задачи. Мам?? купила карандашей в 3 раза больше, чем ручек. Сколько ручек купила мама ,если карандашей 6 штук.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6:х=х 6:3=2 Ну как-то вот так
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