Қазақ тілінің мақызы шығарма напишите
Математика
Қазақ тілінің мақызы шығарма напишите
Ответ(ы):
Гость:
Қазақ тілінің маңызы ерекше. Ол ата бабамыздың көнеден келе жатқан тілі. Қазақ тілі біздің Қазақстан еліміздің тілі! Сондықтан біз өз ана тіліміз-қазақ тілін құрметтеп мақтан тұтуымыз қажет.
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