Многолетнее растение сфагнум или кукушкин лен
Биология
Многолетнее растение сфагнум или кукушкин лен
Ответ(ы):
Гость:
Сфагнум, так как сфагнум это мох, а мхи долголетние
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