Сережа вышел из дома в 7 ч 45 мин и 10 мин шёл со скоростью 50/мин,а за тем 5 мин - со скор??стью 60 м/мин. Успел ли Серёжа в школу к 8 ч, если от его дома до школы 800м?
Математика
Сережа вышел из дома в 7 ч 45 мин и 10 мин шёл со скоростью 50/мин,а за тем 5 мин - со скор??стью 60 м/мин. Успел ли Серёжа в школу к 8 ч, если от его дома до школы 800м?
Ответ(ы):
Гость:
50*10=500м прошел за 10мин 60*5=300м прошел за 5 мин 500+300=800м прошел за 15 мин =================
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Посадили по 30 семян дыни и тыквы. Ростки дали шесть десятых семян дыни и семь десятых семян тыквы. Скажи, не вычисляя, всхожесть каких семян оказа...
Литература
Напишите краткий пересказ Куприна "Тапер". И, пожалуйста, не с интернета, а своими словами, очень срочно, нет времени читать
Математика