Сережа вышел из дома в 7 ч 45 мин и 10 мин шёл со скоростью 50/мин,а за тем 5 мин - со скор??стью 60 м/мин. Успел ли Серёжа в школу к 8 ч, если от его дома до школы 800м?

Математика

Сережа вышел из дома в 7 ч 45 мин и 10 мин шёл со скоростью 50/мин,а за тем 5 мин - со скор??стью 60 м/мин. Успел ли Серёжа в школу к 8 ч, если от его дома до школы 800м?

Автор: Гость