Посадили по 30 семян дыни и тыквы. Ростки дали шесть десятых семян дыни и семь десятых семян тыквы. Скажи, не вычисляя, всхожесть каких семян оказалось выше?
Математика
Посадили по 30 семян дыни и тыквы. Ростки дали шесть десятых семян дыни и семь десятых семян тыквы. Скажи, не вычисляя, всхожесть каких семян оказалось выше?
Ответ(ы):
Гость:
Ответ : 7/10 больше чем 6/10 значит всхожесть семян тыквы выше
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