Посадили по 30 семян дыни и тыквы. Ростки дали шесть десятых семян дыни и семь десятых семян тыквы. Скажи, не вычисляя, всхожесть каких семян оказалось выше?

Математика

Посадили по 30 семян дыни и тыквы. Ростки дали шесть десятых семян дыни и семь десятых семян тыквы. Скажи, не вычисляя, всхожесть каких семян оказалось выше?

Автор: Гость