Посадили по 30 семян дыни и тыквы. Ростки дали шесть десятых семян дыни и семь десятых семян тыквы. Скажи, не вычисляя, всхожесть каких семян оказалось выше?

Математика
Посадили по 30 семян дыни и тыквы. Ростки дали шесть десятых семян дыни и семь десятых семян тыквы. Скажи, не вычисляя, всхожесть каких семян оказалось выше?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ : 7/10 больше чем 6/10 значит всхожесть семян тыквы выше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите краткий пересказ Куприна "Тапер". И, пожалуйста, не с интернета, а своими словами, очень срочно, нет времени читать
Ответить
Математика
3ч. 35 мин. - сколько в минутах?
Ответить
География
ДАЮ 44 БАЛЛА Какая территория Северной Америки образована слоем осадочных пород? Какая территория Северной Америки покрыта моренами? Какую те...
Ответить
Математика
Решите пожалуста 231:11*13 338:26*50 504:6*40 510:2*15
Ответить
Физика
Какую работу совершит ток силой 2 А за 5 минут при напряжении в цепи 15 В
Ответить