ДАЮ 44 БАЛЛА Какая территория Северной Америки образована слоем осадочных пород? Какая территория Северной Америки покрыта моренами? Какую территорию Северной Америки пересекают многочисленные реки? 1)Центральная низменност...

География

ДАЮ 44 БАЛЛА Какая территория Северной Америки образована слоем осадочных пород? Какая территория Северной Америки покрыта моренами? Какую территорию Северной Америки пересекают многочисленные реки? 1)Центральная низменность 2) Миссисипская низменность 3) Великие равнины 4) Аппалачи 5) Кордильеры 6 Долина смерти

Автор: Гость