Помргите написать загадку про маму и про цифру 8

Литература
Помргите написать загадку про маму и про цифру 8
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кто меня родил? Кто меня кормил? Кто меня растил? Кто меня воспитывал? Ну конечно (МАМА)
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