Найдите сумму первых шести членов геометрической прогрессии b4=2 b6=200. Найдите ее первый член
Математика
Найдите сумму первых шести членов геометрической прогрессии b4=2 b6=200. Найдите ее первый член
Ответ(ы):
Гость:
Среднее геометрическое . То есть b5= корень из 200*2 = 20 d= 20:2=10 b3=2:10=0,2 b2=0,2:10=0,02 b1=0,02:10=0,002
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