Составь и запиши предложения в которых главными членами является сочетание слов ??етерок шумит, вода течет, солнышко светит, ребята играют.

Русский язык
Составь и запиши предложения в которых главными членами является сочетание слов ??етерок шумит, вода течет, солнышко светит, ребята играют.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В чистом поле шумит ветерок. Вода течёт в гору. Солнышко светит очень ярко. Во дворе ребята играют в футбол.
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