На первой полке стояла 21книга, что составляет 1целую 1/2 от книг,стоящих на второй п??лке. сколько книг стояло на двух полках?

Математика

На первой полке стояла 21книга, что составляет 1целую 1/2 от книг,стоящих на второй п??лке. сколько книг стояло на двух полках?

Автор: Гость