Леля купила бутылку напитка за 20 рублей. Какова цена самой бутылки, если известно, что напиток дороже на 19 рублей?
Математика
Леля купила бутылку напитка за 20 рублей. Какова цена самой бутылки, если известно, что напиток дороже на 19 рублей?
Ответ(ы):
Гость:
1)20-19=1рубль стоит бутылка
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