34 СРОЧНО Рассчитайте массу калия, которая может прореагировать с 3,56г техническо?? серы, содержащей 10% примесей песка
Химия
34 СРОЧНО Рассчитайте массу калия, которая может прореагировать с 3,56г техническо?? серы, содержащей 10% примесей песка
Ответ(ы):
Гость:
2K+S=K2S вычислим массу чистой серы 100%-10=90% m=3,56x0,9=3,2г что составляет количество вещества n=3,2/32=0,1моль, а калия вступит в реакцию,согласно уравнения, в 2 раза больше т.е. 0,2 моль m(K)=39x0,2=7,8г
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