3 3 3 3 3 равно 37 расставить между цифрами знаки
Математика
3 3 3 3 3 равно 37 расставить между цифрами знаки
Ответ(ы):
Гость:
33 + 3 + (3:3) = 33 + 3 + 1 = 37
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