3 3 3 3 3 равно 37 расставить между цифрами знаки

Математика
3 3 3 3 3 равно 37 расставить между цифрами знаки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
33 + 3 + (3:3) = 33 + 3 + 1 = 37
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