Как называется жидкость которая помогает сохранять человеку равновесие?
Окружающий мир
Как называется жидкость которая помогает сохранять человеку равновесие?
Ответ(ы):
Гость:
Во внутреннем ухе находится орган, позволяющий нам сохранять равновесие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мотоциклист проехал до места назначения 440 км сделав в пути одну остановку до остановки он был в пути 4 часа и ехал со скоростью 70км/ч остальной ...
Математика
Запиши решение данной задачи с помощью одного выражения .Вычисли ответ. На овощну?? базу привезли 80 ц капусты. В 16 магазинов было сразу отгружено...
Физика
В воду погрудено тело объёмом 100см в кубе.Определите значение выталкивающей силы.??ействуещей на это тело.плотность воды1000 кг на метр в кубе
Математика
Найти длину поезда, зная, что он проходил с постоянной скоростью мимо неподвижног?? наблюдателя в течение 7 с и затратил 25 с на то, чтобы проехать...