Запиши решение данной задачи с помощью одного выражения .Вычисли ответ. На овощну?? базу привезли 80 ц капусты. В 16 магазинов было сразу отгружено по 5 ц .Оставшуюся капусту распределили поровну между двумя хранилищами . Сколь...
Математика
Запиши решение данной задачи с помощью одного выражения .Вычисли ответ. На овощну?? базу привезли 80 ц капусты. В 16 магазинов было сразу отгружено по 5 ц .Оставшуюся капусту распределили поровну между двумя хранилищами . Сколько центнеров капусты заложили в каждое хранилище
Ответ(ы):
Гость:
(80-(16*5)):2=0ц (т.к. 0:2=0)
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