Запиши решение данной задачи с помощью одного выражения .Вычисли ответ. На овощну?? базу привезли 80 ц капусты. В 16 магазинов было сразу отгружено по 5 ц .Оставшуюся капусту распределили поровну между двумя хранилищами . Сколь...

Математика

Запиши решение данной задачи с помощью одного выражения .Вычисли ответ. На овощну?? базу привезли 80 ц капусты. В 16 магазинов было сразу отгружено по 5 ц .Оставшуюся капусту распределили поровну между двумя хранилищами . Сколько центнеров капусты заложили в каждое хранилище

Автор: Гость