Вы любите собираться на экскурсии и почему?

Обществознание
Вы любите собираться на экскурсии и почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да, потому что может увидеть много интересных мест, о которых даже не знал, узнать что-то интересное. Для этого и нужны экскурсии, чтобы мы познавали мир и знали чуть больше чем все остальные
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