Найдите только истинные высказывания. 1) все многоугольники имеют хотябы 3 вершины. 2) все четырехугольники у которых имеется 2 прямых угла-прямоугольники. 3) существуют четырехугольники у которых имеется хоть олин прямой угол....

Математика

Найдите только истинные высказывания. 1) все многоугольники имеют хотябы 3 вершины. 2) все четырехугольники у которых имеется 2 прямых угла-прямоугольники. 3) существуют четырехугольники у которых имеется хоть олин прямой угол. 4) существуют треугольники у которых имеется хотя бы два тупых угла.

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