Есть ли горы на северном полюсе
География
Есть ли горы на северном полюсе
Ответ(ы):
Гость:
Да на северном полюсе горы есть
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