Как называли Урал в древности?

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Как следует из летописи, Уральские горы были известны новгородцам уже в XI веке, однако ни тогда, ни в документах следующих четырёх веков их собственное название не указывается. И только в описании похода москвитян под руководством воеводы Курбского, который состоялся в 1499-1500 гг. , упоминается название Камень. В источнике середины XVI века встречается также названия Большой Камень, Пояс, Большой Пояс, Каменный Пояс и др. , что свидетельствовало об отсутствии единого общепринятого наименования. Однако вплоть до конца XVIII века чаще всего употреблялись названия Камень и Пояс. В замечательном памятнике русской географии и картографии XVII века "Книге Большому чертежу" (1677 г. ) впервые упоминается название Оралтова гора, представлявшее собой искажение тюркского названия Уралтау, сохранившегося до настоящего времени для одного из хребтов Южного Урала. Название в форме Урал или Уральские горы постепенно распространялось всё дальше и дальше к северу, пока не стало к концу XVIII века относится уже ко всему хребту, вытеснив из обихода название Камень. Еще: УРАЛ - УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ. Территория между Восточно-Европейской (Русской) и Западно-Сибирской равнинами. В составе Урала: Уральская горная страна, вытянутая почти меридионально к югу от берегов Карского моря. Длина более 2000 километров, ширина от 40 до 150 километров. Состоит из главного водораздельного хребта и нескольких боковых хребтов, разделенных широкими понижениями. Делится на Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал и Южный Урал. Впервые слово "Урал" упомянуто в официальных документах последней трети XVII века, а в XVIII веке оно окончательно закрепилось в употреблении. Древние называли Урал Рифейскими (Рипейскими) или Гиперборейскими горами, средневековые географы - Поясом, Камнем, Каменным Поясом, Земным Поясом, русские первопроходцы, как правило, - Камнем. Название "Камень" употреблялось и в официальных документах до XVII-XVIII веков. Камень - это перевод названия горного массива с местных языков: ненецы именуют Урал "Нгарка Пэ" ("Большие Камни"), ханты - "Кев" ("Камень"), манси - "Нер" ("Камень"), коми - "Из" ("Камень"). Вопрос о происхождении слова "Урал" до конца так и не решен. По мнению большинства историков и лингвистов, слово "Урал" - тюркского происхождения. Оно встречается в древнебашкирском эпосе. Тюркские языки - башкирский, татарский, казахский - имеют глагол "уралу", "оралу" - "опоясываться", и Уральские горы нередко назывались Поясом Земли. По другой версии Уралу сопоставляют башкирское название "Арал дингезе" - Аральское море ("Островное море"), допуская перенос по смежности: ведь южная часть Уральского хребта - горная цепь Мугоджары - оканчивается недалеко от Аральского моря. Переход Арал в Урал объясним на почве древних чувашско-булгарских диалектов. Понятие "Уральские горы" появилось во второй половине XVII века. А со времени В. Н. Татищева термин "Урал" становится общеупотребимым для обозначения всей территории, занимаемой горами и прилегающими к ним территориями.