Почему произведение называется Золотой петух

Литература
Почему произведение называется Золотой петух
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что петухи кричат на рассвете, когда небо золотое.
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