Какое впечатление произвел на меня рассказ Золотой петух? напишите пожалуйста
Литература
Какое впечатление произвел на меня рассказ Золотой петух? напишите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Я самому прочитать? Ты должен сам читать чтобы развивать.
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