За 3 дня пятницу субботу и воскресенье турист прошёл 98,55 км. за пятницу и субботу он прошёл 72,51 км. сколько км проходил турист каждый день, если в субботу он прошёл на 12,33 км больше, чем в воскресенье?

Математика

За 3 дня пятницу субботу и воскресенье турист прошёл 98,55 км. за пятницу и субботу он прошёл 72,51 км. сколько км проходил турист каждый день, если в субботу он прошёл на 12,33 км больше, чем в воскресенье?

Автор: Гость