За 3 дня пятницу субботу и воскресенье турист прошёл 98,55 км. за пятницу и субботу он прошёл 72,51 км. сколько км проходил турист каждый день, если в субботу он прошёл на 12,33 км больше, чем в воскресенье?
Математика
За 3 дня пятницу субботу и воскресенье турист прошёл 98,55 км. за пятницу и субботу он прошёл 72,51 км. сколько км проходил турист каждый день, если в субботу он прошёл на 12,33 км больше, чем в воскресенье?
Ответ(ы):
Гость:
1)98,55-72,51=26,04(км)-турист прошел в воскресенье 2)26,04+12,33=38,37(км)-турист прошел в субботу 3)72,51-38,37=34,14(км)-турист прошел в пятницу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
География
Английский язык
Выберите правильный вариант глагола: If I were you, I......to the concert. A)gone would go B) would go C) will go D) went E)going.
Английский язык
Write negative sentences with be going to example:(i/hot/ cook/a meal) i am going to cook a meal (friend/not/take/a shower/now/on Monday) (...