Какими лесами богат Кавказ? Породы деревьев.

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Кавказская природа очень разнообразна Предгорья относятся к лесостепной зоне,встречаются небольшие рощи или заросли кустарников. располагаются по склонам холмов, по балкам и берегам рек. Дуб черешчатый и дуб Гартвиса, граб и ясень образуют нагорные лески. В виде примеси к этим основным породам растут липа, клен, вяз, а иногда и дикие плодовые деревья. На опушке боярышник и шиповник Видовой состав древесной растительности здесь богат и разнообразен. На Кавказе насчитывается 450 видов деревьев, кустарников и лиан. боярышник вместе с берестом, татарским кленом, дикими яблоней и грушей образует непроходимые заросли по склонам балок. По берегам рек растут наиболее влаголюбивые виды — ивы и тополя.Выше горы одеты пышной зеленой мантией широколиственных лесов. До высоты 700—800 м над уровнем моря в этих лесах преобладают дуб черешчатый и дуб Гартвиса, ясень, липа и граб.На высоте 900—1000 м, в первую очередь на южных склонах, эти виды постепенно заменяются букомНа высоте около 1200—1400 м кончается пояс лиственных лесов и начинается пояс хвойных. Чаще всего это пихтовые леса, реже еловые. На южных склонах встречаются небольшие участки сосняков. Встречаются пихтарники с подлеском из рододендронаНа высоте 1800—1900 м, у верхних пределов распространения леса, встречаются березняки с рододендроном и рощи клена Траутфеттера.