Сколько десятков тысяч в числе 123456

Математика
Сколько десятков тысяч в числе 123456
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Ответ(ы):
Гость:
В числе 123456 - 12 десятков тысяч.
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