Сколько десятков тысяч в числе 123456
Математика
Сколько десятков тысяч в числе 123456
Ответ(ы):
Гость:
В числе 123456 - 12 десятков тысяч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите только истинные высказывания. 1) все многоугольники имеют хотябы 3 вершины. 2) все четырехугольники у которых имеется 2 прямых угла-прямоуг...
Математика
За 3 дня пятницу субботу и воскресенье турист прошёл 98,55 км. за пятницу и субботу он прошёл 72,51 км. сколько км проходил турист каждый день, есл...
География
География