Найди корни уравнения: 1)18,08-х=10,7 ; 2)х+2,39=12,5; 3)16,68+у=26,5; 4)3,55+х=5,6.
Математика
Найди корни уравнения: 1)18,08-х=10,7 ; 2)х+2,39=12,5; 3)16,68+у=26,5; 4)3,55+х=5,6.
Ответ(ы):
Гость:
1) х= 18,08-10,7 Х=7,38 2) х=12,5-2,39 Х= 10,11 3) у=26,5-16,68 У=9,82 4) х=5,6-3,55 Х=2,05
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