В воду погрудено тело объёмом 100см в кубе.Определите значение выталкивающей силы.??ействуещей на это тело.плотность воды1000 кг на метр в кубе
Физика
В воду погрудено тело объёмом 100см в кубе.Определите значение выталкивающей силы.??ействуещей на это тело.плотность воды1000 кг на метр в кубе
Ответ(ы):
Гость:
V=100 см³=0,0001 м³ cида Архимеда ρgv=1000*10*0.0001=1 н
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