В воду погрудено тело объёмом 100см в кубе.Определите значение выталкивающей силы.??ействуещей на это тело.плотность воды1000 кг на метр в кубе

Физика

В воду погрудено тело объёмом 100см в кубе.Определите значение выталкивающей силы.??ействуещей на это тело.плотность воды1000 кг на метр в кубе

Автор: Гость